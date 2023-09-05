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Украинский беспилотник уничтожил российский автомобиль с "избирательными материалами". ВИДЕО

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Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Понимая, что выборы на временно оккупированных территориях не согласованы с властями Украины и незаконны, дрон-камикадзе прекратил подготовку к противоправным мерам в отдельно взятом населенном пункте Луганщины", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alfa Alpha
    Тут, главное, ликвидировали трёх политработников, а выборочные материалы - бонус. Другим тварям-"выборочникам" будет урок.
  • Юрій Вінгорськи
    питання до верховного!!!!!
    а що важливіше, бюлетені з колабарантом
    чи 300 цистерн ГЗМ які вже 10 днів стоять в Криму і їх ніхто не атакує????
    чи продовження розмінування???
    бо знищення цих цистерн зв"яже руки оркам на півдні
    що скажете???
  • Trevo Trow
    Свинособаки голосують власними тельбухами.
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