Украинский беспилотник уничтожил российский автомобиль с "избирательными материалами". ВИДЕО

Силы сопротивления Украины обнаружили, что российские военные перевозят избирательные материалы и бюллетени. В результате удара украинских защитников дроном-камикадзе были ликвидированы трое российских военных политработников и их транспортное средство.