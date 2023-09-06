Военные медики оказывают помощь раненым украинским воинам. ВИДЕО

В сети опубликованы кадры, на которых сняты фрагменты работы военных медиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи врачи помогают двум военным и обрабатывают их раны. Видео опубликовано на странице украинского военного медика Юрия Бондаря с позывным Шаман.

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"Работа медиков на войне - это колоссальный труд, скрытый за скупым красным крестом на белом фоне, который используется в качестве символа защиты медиков ВСУ во время войны. Всех ее звеньев, начиная от боевого медика взвода и заканчивая, как минимум, начальником госпитального или эвакуационного отделения. Работа медиков на войне - это смены каждые 4 часа в сутки, поскольку персонал, которого только 50%, как правило, физически истощается. Часто это сутки или двое без сна и возможности поесть, это привычка ходить даже в туалет "в кусты" с телефоном или планшетом, рацией, ведь может "прилететь" вызов. Это сотни километров за рулем по дорогам, которые через неделю водители могут пролетать с закрытыми глазами. Это острая реакция, словно тебя током ударили, когда кто-то выходит в эфир на эмоциях на повышенных тонах. Организация или обучение полевых медиков, обеспечение санитарно-эвакуационным транспортом, его ремонт и замена, связь и координация работы, налаживание системы эвакуации раненых, неотложная транспортировка в место оказания помощи, документальное сопровождение на каждом этапе, питание в случае лечения в рамках подразделения и еще множество других дел, без которых работа медиков на войне существовать не может. Это борьба со смертью ради каждой жизни. Помните об этом. Поддерживайте нас и не забывайте, ради кого мы здесь. Быть добру!", - пишет он в комментарии к видеозаписи.

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