Пресс-конференция российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину Ми-8 оккупантов. ВИДЕО
7 88941
Российский пилот Максим Кузьминов рассказал о деталях операции по угону вертолета Ми-8 для передачи его ВСУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на пресс-конференции в "Укрінформ" - "Подробности спецоперации по угону российского вертолета".
В пресс-конференции также приняли участие представитель ГУР Андрей Юсов, журналист и военнослужащий Артем Шевченко, автор цикла документальных фильмов "Военная разведка Украины".
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что российский вертолет Ми-8 с экипажем сдался в плен, приземлившись на аэродроме Полтавы (Харьковская область).
Позже в ГУР МО подтвердили информацию. Трофейный Ми-8 АМТШ в ближайшее время пополнит боевой парк ВСУ.
Главное управление разведки опубликовало часовой фильм о похищении российского вертолета.