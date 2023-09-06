Минобороны Великобритании подтвердило уничтожение танка Challenger 2 в Украине: Замену не будут присылать. ВИДЕО

В Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Новый танк на замену потерянному не будут отправлять.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Грант Шэппс.

Накануне в сети появилось видео, на котором видно как горит танк, похожий на Challenger 2.

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"Я могу подтвердить, что информация является корректной и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери - то, что может случаться в зоне боевых действий", - отметил глава Минобороны Великобритании.

По словам Шэппса, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Однако экипаж из шести человек смог спастись.

Министр добавил, что Великобритания не отправит Украине новый танк на замену потерянному.

Всего Великобритания отправила в Украину 14 танков Challenger 2, только один из них был уничтожен.

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