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Минобороны Великобритании подтвердило уничтожение танка Challenger 2 в Украине: Замену не будут присылать. ВИДЕО

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В Великобритании подтвердили уничтожение танка Challenger 2 в Украине. Новый танк на замену потерянному не будут отправлять.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр обороны Грант Шэппс.

Накануне в сети появилось видео, на котором видно как горит танк, похожий на Challenger 2.

"Я могу подтвердить, что информация является корректной и, возможно, это первая потеря, насколько нам известно. Материальные потери - то, что может случаться в зоне боевых действий", - отметил глава Минобороны Великобритании.

По словам Шэппса, российская артиллерия поразила танк, и он сгорел. Однако экипаж из шести человек смог спастись.

Министр добавил, что Великобритания не отправит Украине новый танк на замену потерянному.

Всего Великобритания отправила в Украину 14 танков Challenger 2, только один из них был уничтожен.

Читайте: Новый министр обороны Великобритании Шэппс: Жду продолжения поддержки Украины

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Поо поводу замены обратитесь к Владимиру Боневтику Шашлычно-Асфальтному, или к Бене с квартальным сбродом и Слугам НарИда, а бритам и за это мы должны быть благодарны.
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Навіщо акцентувати увагу на знищенні техніки, на війні як на війні. Позитив, що екіпаж уцілів.
  • Дима Хрусталев fa672eef
    Головне це наші живі!
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