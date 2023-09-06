Украинские аэроразведчики приспособили противотанковые мины ТМ-62 для поражения оккупантов с воздуха. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует видеозапись, которая опубликована в соцсетях. На видео снято шесть успешных сбросов.
"Неутомимые и креативные изобретатели ВСУ каждый раз демонстрируют все более изощренные способы ликвидации российских военных. На этот раз на головы оккупантов с дронов полетели противотанковые мины. Россияне теперь серьезно задумались - не зря ли они сгоряча засеяли украинскую землю минами, которые теперь возвращаются к ним с воздуха", - пишет в комментарии автор публикации.
ТМ-62 - класс советских противотанковых мин, разработанный как преемник ТМ-57. Мина ТМ-62М является главной базовой моделью семейства ТМ-62, которые различаются между собой материалом и формой корпуса, и взрывно-весовыми характеристиками. В этот класс кроме ТМ-62М, входят ТМ-62П, ТМ-62П2, ТМ-62П3, ТМ-62Т, ТМ-62Д и ТМ-62Б.