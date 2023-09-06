Момент удара оккупантами ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения
39 961109
Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления армии РФ опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.
"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - говорится в комментарии к видео.