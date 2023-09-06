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Момент удара оккупантами ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

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Камеры уличного наблюдения зафиксировали момент удара российской ракеты С-300 по центральному рынку в Константиновке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись военного преступления армии РФ опубликовал на своей странице в соцсети президент Украины Владимир Зеленский.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность", - говорится в комментарии к видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре Независимая международная комиссия ООН предоставит первые отчеты о расследовании военных преступлений в Украине

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Це чергове свідоцтво для сліпих з лайНОО які не бачать геноциду народу України...
  • A San
    туди фашисти й цілили
  • MausMike
    Довбані кацапи.
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