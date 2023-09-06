Тела погибших от удара по рынку в Константиновке извлекают из-под завалов: "Вот еще человек, пацаны!.. Тело женщины". ВИДЕО
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Спасатели разбирают завалы и выносят тела погибших в результате ракетного удара россиян по рынку в Константиновке Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, один из спасателей видит погибшего и сообщает об этом своим товарищам: "Вот еще человек, пацаны!".
Далее на записи видно, как три спасателя несут в спецавтомобиль и грузят черный пакет с телом погибшей женщины.