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Тела погибших от удара по рынку в Константиновке извлекают из-под завалов: "Вот еще человек, пацаны!.. Тело женщины". ВИДЕО

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Спасатели разбирают завалы и выносят тела погибших в результате ракетного удара россиян по рынку в Константиновке Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи, опубликованной в соцсетях, один из спасателей видит погибшего и сообщает об этом своим товарищам: "Вот еще человек, пацаны!".

Далее на записи видно, как три спасателя несут в спецавтомобиль и грузят черный пакет с телом погибшей женщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Момент удара окупантов ракетой С-300 по центральному рынку в Константиновке. ВИДЕО камер наблюдения

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Петро Порошенко:

    русня завдала удару по центральному ринку Костянтинівки Донецької області. 16 загиблих. Серед них дитина…

    Чим керувалися росіяни, які знову спрямували ракетний удар на мирних людей? Відповідь очевидна: путінський режим діє як справжній терорист. І відповість за все, як належить терористу.

    Щирі співчуття рідним та близьким. Одужання постраждалим. Не пробачимо ніколи! росіянам не місце в цивілізованому світі.
  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Так само вони стріляли і по базарам в Чечні в 90-х 00-х. Так само Москву спалили, щоб не дісталася Наполеону (тоді загинуло багато поранених російських солдат).

    Дика нація дикі люди.
  • Павел Иващенко 7734ba7e
    Якийсь підар з оон константував ,що недостатньо фактів геноціду українців .... приїзди підар ,подивись,щоб тобі повилазили газпромівські очі ...
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