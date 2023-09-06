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Бойцы 59-й ОМПБр захватили вражескую позицию, даже не применив тяжелую технику. ВИДЕО

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Украинским бойцам 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка удалось быстро взять под контроль одну из вражеских позиций. Для операции воинам не понадобилась тяжелая техника - лишь отвага группы.

Об этом сообщают в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка, передает Цензор.НЕТ.

"Выбивание врага с позиции - не всегда масштабный и зрелищный процесс. Чтобы выкурить оккупантов из насиженного места, необязательно нужны большие штурмовые группы. Иногда, чтобы вернуть захваченную позицию, достаточно нескольких украинских воинов-пехотинцев. 59-я ОМПБр показала отличную работу, вернув под контроль ВСУ еще часть украинской земли. Каждый метр освобожденной земли приближает нас к Победе", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Хлопці, залишайтесь живими. Горіть в пеклі москалі.
  • Olga A 6130c05e
    Боже, яким же треба бути смiливим, щоб так iти на ворога!!!!!!!!!!

    А могли б i не ризикувати, а закидати цю позицiю мiнами, як би вони були в достатнiй кiлькостi, якби зелене лайно не крало i ми б мали достатньо захiдноi зброi....

    Та й не було б такого жаху зараз, якби уроди 73% вiд 40% в день виборiв повсиралися i сидiли б вдома. Дебiли, .лять!!!!
  • Виктор Бороветский
    .Як вони ризикують! Аж моторошно! Героям слава!!!
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