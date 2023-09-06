Бойцы ССО уничтожили склад оккупантов на Бахмутском направлении: там хранились управляемые ракеты. ВИДЕО

Бойцы сил специальных операций уничтожили российский склад военной техники и боеприпасов на Бахмутском направлении. На складе хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.