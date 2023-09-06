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Бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, как убивали мирных жителей в Украине. ВИДЕО

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Двое бывших заключенных из Иркутской области – Алексей Чернявский и Максим Зеленов – поехали в Украину воевать, подписав контракт с ЧВК "Вагнер". Они утверждают, что из 500 заключенных, приехавших с ними на фронт, умерли все. Также они рассказали об убийствах мирных жителей в Донецкой области

Как сообщает Цензор.НЕТ, рассказ бойцов ЧВК "Вагнер" опубликовали в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Еб#иш всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. Мы людей 40 убили. Позади стояли люди в балаклавах. Назад пойдешь - убьют. Это называлось "обнуление". Лично видел, как в квартиру забросили гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там была женщина и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог. Приказ выполнили другие из моей группы. Убили тех, кто плакал. Они плакали от ранения, просили помощи. Женщине лет 35, девочке семь. Один пацан отказался, и все… Его убили. Прямо при нас палками забили. Привязали к дереву, всем сказали, если к нему подойдете - вам п##да", - рассказывают бойцы ЧВК.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Нашій "цифровій армії" варто було б не Дєрьмака та Зе забезпечувати вподобайками та позитивними коментарями, а розповсюджувати цю інформацію по всіх можливих іноземних ресурсах з субтитрами на різних мовах, аби там краще розуміли, що таке паРаша. Але ж не будуть, бо ЗЕбілам це не треба.
  • Олександр Дніпро
    Це ті самі вагнера, яких Зеленський відпустив, зірвавши операцію українських спецслужб.
    Потім він вивіз своїх рідних за кордон, а населення прифронтових районів покинув напризволяще перед ордою оцих от нелюдів, тому що втрачав би 7 мільярдів на місяць.
  • Слава Шустрий cd5b970d
    В ООН сказали , що даних про геноцид , який кацапня здійснює в Україні , немає . Просто військові злочини . Щоб ту ООН "обнулили" ((
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