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За этот день есть новые оборонные договоренности, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился вечером 6 сентября к украинцам с традиционным видеообращением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "За этот день есть новые оборонные договоренности. Новые политические, гуманитарные договоренности. Готовим и новую международную коммуникацию, чтобы эта неделя с точки зрения нашей внешнеполитической работы еще добавила активности. Чтобы наши воины, весь наш народ почувствовали большее усиление.

Спасибо всем, кто помогает и будет помогать! Спасибо всем, чья сила – украинская!"

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Топ комментарии

  • Алекс Мышкевич
    Нажаль, криваву.
    За свою тупість український народ вмивається кров'ю кращих синів.
    І не кається. Знову за ЗЄлю ручки тягнуть.
  • Галина Боброва a5494c7d
    Дорогой ты наш президент
    Какую цену мы платим
    За твое президентство
  • Алекс Мышкевич
    Своє роби, бєстолочь ЗЄльона!
    Послухай що новий міністр оборони каже:
    "виробляти все, що можемо зробити самі"
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