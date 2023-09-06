Российские пропагандисты возмущены, что ВС РФ не смогли удержать Работино: "Недоработка командования". ВИДЕО

Российские так называемые эксперты в эфире российской программы пропагандистки Ольги Скабеевой и Евгения Попова выразили недовольство армией России.

Пропагандисты пожаловались на так называемые местные власти Запорожской области. Россияне возмущены тем, что население пытаются успокоить, заявляя, что тот или иной населенный пункт не имеет важного значения для РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пропагандисты обвиняют командование Вооруженных Сил РФ в "недоработке".

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