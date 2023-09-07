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Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка Т-80БВ и отвел БПЛА на безопасное расстояние, избежав взрывной волны. ВИДЕО

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Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка Т-80БВ и уничтожил его, отведя беспилотник на безопасное расстояние, избежав взрывной волны от взрыва и детонации боеприпасов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись мастерской работы украинского воина опубликована в соцсети.

"Кадры уничтожения российского танка Т-80БВ с помощью беспилотника возле населенного пункта Работино Запорожской области. В отличие от обычного уничтожения вражеской бронетехники противника дроном-камикадзе, этот FPV-дрон сбросил гранату в открытый люк и улетел невредимым", - отмечается в заметке к видео.

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Топ комментарии

  • Vitaliy Sander
    Новий рівень майстерності! Це круто!
  • Pavel Bortsevych
    Красава! Оператору респект!
  • Елена Роженко 88f3f496
    Ба...як гарно)!!!!
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