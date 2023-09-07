Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка Т-80БВ и отвел БПЛА на безопасное расстояние, избежав взрывной волны. ВИДЕО

Оператор украинского FPV-дрона сбросил гранату в люк вражеского танка Т-80БВ и уничтожил его, отведя беспилотник на безопасное расстояние, избежав взрывной волны от взрыва и детонации боеприпасов.