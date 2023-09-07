Ветеран войны США в Ираке - о войне в Украине, безработице, адаптации, наших ветеранах // НАТО В ХАТУ. ВИДЕО

Гость Марины Данилюк-Ярмолаевой в проекте "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - Уильям Аттиг, американский ветеран, который в 2006-2009 годах проходил службу в Ираке и получил звание сержанта Вооруженных Сил Соединенных Штатов.

После возвращения со службы Уильям и его собратья столкнулись с проблемой безработицы. Он начал активную деятельность в американском ветеранском сообществе.

Уильям стал исполнительным директором Совета Союзов Ветеранов, одной из крупнейших организаций, которая занимается вопросами трудоустройства и обеспечения достойных условий труда для ветеранов.

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Во время визита команды УВФ в США, ветеран имел возможность познакомиться с украинскими ветеранами. Сейчас Уильям является членом Американско-украинского ветеранского моста, который приехал в Украину с целью развития партнерства с украинским ветеранским сообществом.

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