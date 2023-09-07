В оккупированных Олешках подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ. ВИДЕО
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В Олешках на оккупированной части Херсонщины подорвали автомобиль с российскими военными и ФСБшниками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По данным СМИ, в результате взрыва один ФСБшник погиб на месте. Второй - пока что в реанимации в тяжелом состоянии. Трое оккупантов - военных, которые их сопровождали в авто, ранены.
Также отмечается, что взорванные ФСБшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно - чтобы пытать украинцев.