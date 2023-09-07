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В оккупированных Олешках подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ. ВИДЕО

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В Олешках на оккупированной части Херсонщины подорвали автомобиль с российскими военными и ФСБшниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По данным СМИ, в результате взрыва один ФСБшник погиб на месте. Второй - пока что в реанимации в тяжелом состоянии. Трое оккупантов - военных, которые их сопровождали в авто, ранены.

Также отмечается, что взорванные ФСБшники "работали" в оккупированном Скадовске. А в Олешки наведывались для фильтрационных мероприятий и заодно - чтобы пытать украинцев.

Смотрите: Российский пропагандист жалуется, что попал под обстрел в оккупированных Олешках: "В тачку у#бало беспилотником! П#здец! Нычкуемся!". ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Пачкуале
    Хлобкороби працюють.
  • Василий СПРУТ
    Сдохли ****** и наша земля стала чище
  • Галина Боброва a5494c7d
    Помните - как в советской школе
    Нам рассказывали про партизан ?
    Не уточняли -чьи были партизаны
    Сейчас понятно
    Партизанами была украинцы
    У них это в крови
    Надо быть конченым идиотом
    Чтобы замутить войну с Украиной
    Ваще нет шансов победить
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