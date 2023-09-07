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Умеров - системный человек и сможет перезагрузить работу Минобороны, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 561 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты.

Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно.

Результаты - это то, что сейчас необходимо Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто воюет ради Украины, кто работает ради Украины, кто поддерживает нас в мире", - отметил Зеленский.

Читайте: Умеров о приоритетах Минобороны: Нулевая толерантность к коррупции, развитие украинского ВПК и диджитализация

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    Системна людина. У зеЕленського системно працює тільки корупція і зальоти . Прямо по Фрейду
  • Drbest Good b5ca3e0b
    Освіти військової нема.

    Досвіда нема.

    Переговори у Стамбулі з арахаміею? Це не військова справ, а дипломатія…

    «Системна людина»? Де його система? Приклад? У чому він сістемний?

    Вова, ти маешь право назначати.
    Але і відповідальність Виключно твоя!

    Ще за Резнікова не відповів.
    А доведеться.
  • Fish Man
    Умєров людина дєрьмака. Далі можна не слухати, а робити висновки.
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