Умеров - системный человек и сможет перезагрузить работу Минобороны, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 561 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Представил сегодня официально нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Сильный человек. Системный. Хорошо знает сферу обороны. С первых дней полномасштабной войны вовлечен в переговоры по оружию для Украины. Очень чувствительные переговоры. Результативные. Занимается переговорами и по освобождению наших людей из российского плена. В этом у Рустема тоже есть важные для Украины результаты.

Он может перезагрузить работу Министерства обороны. Именно это сейчас нужно.

Результаты - это то, что сейчас необходимо Украине от всех. На всех уровнях. От всех, кто воюет ради Украины, кто работает ради Украины, кто поддерживает нас в мире", - отметил Зеленский.

Читайте: Умеров о приоритетах Минобороны: Нулевая толерантность к коррупции, развитие украинского ВПК и диджитализация