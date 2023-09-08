Депутаты после 24.02.22 продолжили покупать шикарные авто, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После начала полномасштабного вторжения России народные депутаты продолжили покупать роскошные автомобили премиум класса стоимостью в сотни тысяч долларов. Их пытались скрыть и записывали на матерей и жен.

Об этом говорится в материале Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, депутат группы "Партия "За майбутнє" Игорь Молоток приехал в Раду на Toyota Land Cruiser 300 2022 г.в., приобретенном в конце 2022 года. Машина оформлена на ООО "Вант" ЛТД, учредителями которой числятся сам нардеп и его экспомощник в парламенте. Приблизительная цена таких внедорожников - от $96 тыс. В комментарии журналистам нардеп заявил, что арендует автомобиль у фирмы, где является соучредителем.

Читайте: 80 тысяч голосов в сутки - петиция о декларировании установила рекорд

На ООО "Эпицентр К", соучредителем которого является коллега Молотка по группе "За майбутнє" Александр Герега, с лета 2022-го по апрель 2023-го оформили 5 автомобилей:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс);

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс);

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.);

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.);

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.).

Помимо этих авто, компания приобрела также много более "простых", что больше похожи именно на корпоративные.

Также читайте: Кто "испарился" из зала Рады во время голосования за закон о возобновлении электронного декларирования

На балансе кондитерского дома "Вацак", основателем которого является народный депутат группы "Довіра" Геннадий Вацак, в апреле 2023 года появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 г.в. По информации профильных изданий, цены на такие британские кроссоверы стартуют с $700 тыс.

Соратник Вацака по группе "Довіра" нардеп Василий Петьовка приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 г.в. Этот кроссовер в сентябре 2022-го оформили на ООО "Партнер" жены нардепа. Стоит подобный Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка сказал, что задекларировал Volkswagen Touareg, но его стоимость не припоминает.

Кроме этого кроссовера, на фирме жены нардепа Петьовки в 2022-2023 гг. появились другие новые автомобили: в сентябре 2022-го Skoda Kodiaq (от $38 тыс.), Mercedes-Benz V 300d (от $120 тыс.), Mercedes- Benz G63 AMG (от $221 тыс.), BMW X5 (от $75 тыс.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК будет просить Зеленского наложить вето на закон об ответственности за несвоевременное представление деклараций

Использование этих автомобилей фирмы жены нардеп Петевка возразил, как они используются, не знает.

Еще один нардеп из "Довіри" Андрей Кит приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г.в (от $84 тыс.). Кроссовер оформлен на фирму отца нардепа ЧП "Агрофирма "Лугове" в феврале 2023-го. Кроме него, в декабре 2022-го компания приобрела новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

Также в группу "Довіра" входит Лариса Билозир. Она приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 г.в (ориентировочно $63 тыс.). В сентябре 2022-го машину оформили на брата нардепки. По словам Ларисы Билозир, она только пользуется Теслой, но внесет соответствующие данные в декларацию, когда их представление возобновят.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о подписании закона об электронном декларировании: Приму решение после консультаций с вице-премьером Стефанишиной

Руслан Горбенко – народный депутат фракции "Слуга народа". Приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в. Цены на вторичном рынке стартуют с $90 тыс. Автомобиль оформлен на мать Горбенко в мае 2022-го. Также на нее в апреле 2023 г. был оформлен новый Range Rover Sport, который из салона стоит от $118 тыс. дол. Использование Range Rover Руслан Горбенко возразил.

Летом 2023 г. за рулем автомобиля Mercedes-Benz EQS 450+ был зафиксирован нардеп фракции "Слуга народа" Орест Саламах. Как выяснили Bihus.Info, этот электромобиль в 2021 г.в. был приобретен на аукционе в Штатах в июне 2022-го битым и ввезен в Украину за $55 тыс. дол. Его оформили на мать нардепа, восстановили и в мае 2023-го выставили на продажу за $99 тыс. В комментарии журналистам Орест Саламаха заявил, что автомобиль, за рулем которого его зафиксировали, покупался и восстанавливался его братом. По словам нардепа, он брал ее во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля. В июле 2023 года этот автомобиль переоформили с матери Ореста Саламахи на другого владельца. По словам политика, автомобиль его семье больше не принадлежит.

Читайте также: Более 5,7 тысяч должностных лиц подали декларации за неделю, - НАПК

Нардеп от "Всеукраинского объединения "Батьківщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 в 2021 г. Цены на такие стартуют с $37 тыс. Приобретение уже третьего электромобиля объяснил многодетностью его семьи.

Суто Мамоян – нардеп группы "Платформа за життя та мир", избранный в Верховную Раду по спискам ныне запрещенной партии "ОП – ЗЖ". Ранее журналисты фиксировали его за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена депутата. На этого родственника в апреле 2023-го оформили новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Цены на такие стартуют со $129 тыс.



