Соловьев обвинил предательницу Монтян в антисемитизме и национализме: "Ты что делаешь в моей стране, тварь?! Со своими бандеровскими идеями". ВИДЕО

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил предательницу Татьяну Монтян в антисемитизме и украинском национализме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои обвинения Соловьев озвучил в эфире своей пропагандистской прогамы, прочитав сообщения в телеграмм-канале Монтян.

"Монтян использует терминологию укронацистов. Я - еврей, для нее биомусор. Эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, здесь языком болтает!!! Напомню вам в очередной раз: ваши прошлые заслуги - ничто перед преступлениями нынешними! За вчера – спасибо, за сегодня – будете отвечать!", – раскричался Соловьев в эфире росТВ.

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