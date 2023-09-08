Новости Видео • Война

Соловьев обвинил предательницу Монтян в антисемитизме и национализме: "Ты что делаешь в моей стране, тварь?! Со своими бандеровскими идеями". ВИДЕО

20 74289
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев обвинил предательницу Татьяну Монтян в антисемитизме и украинском национализме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои обвинения Соловьев озвучил в эфире своей пропагандистской прогамы, прочитав сообщения в телеграмм-канале Монтян.

"Монтян использует терминологию укронацистов. Я - еврей, для нее биомусор. Эта антисемитская тварь, приехавшая в мою страну со своими бандеровскими идеями, здесь языком болтает!!! Напомню вам в очередной раз: ваши прошлые заслуги - ничто перед преступлениями нынешними! За вчера – спасибо, за сегодня – будете отвечать!", – раскричался Соловьев в эфире росТВ.

Читайте: Приспешника пропагандистки Монтян, который администрировал ее Telegram-канал, разоблачила СБУ в Киеве. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • gena
    Игра была равна: играли два говна
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    В нього декілька діагнозів від психіатрів. Як Ви його намагаєтесь зрозуміти?))
  • Amber
    Ну що ж , здається мені , що продажна шльондра Монтян догралася
    Наразі невідомо , куди тікатиме зі своїм виводком із мухосранська!!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости