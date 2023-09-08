Китайская оперная певица исполнила на развалинах театра в Мариуполе "Катюшу". МИД Украины требует объяснений. ВИДЕО

В оккупированный россиянами Мариуполь прибыла группа блогеров из Китая. Пекин должен дать объяснение.

Об этом пишет в фейсбуке спикер МИД Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он опубликовал фрагмент выступления певицы из Китая на руинах Мариупольского драмтеатра.

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"Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на руинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей - пример полной моральной деградации", - отметил представитель МИД.

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Он подчеркнул, что приезд группы китайских блоггеров в Мариуполь является незаконным и грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами.

"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город", - отметил Николенко.

Он добавил, что МИД инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских "гастролеров".

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