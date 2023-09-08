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Российскому танку сносит башню от украинской мины. ВIДЕО

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Минометчики 65-й ОМБр уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликованый в соцсетях. На записи видно, что после атаки минометчиков во вражеской бронемашине сдетонировал боекомплект и взрывом башню танка подбросило высоко вверх.

"Эффектные кадры уничтожения российского танка минометчиками 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - отмечает автор публикации в сообщении к видео.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    здоров'я танкістам. поправляйтеся.
  • я гражданин Украины
    ЗСУ гуманісти - кацапи довго не мучились ....
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Десантувалися до кабздона.
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