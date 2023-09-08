Экипаж разведкомплекса "Shark" обнаружил и помог вывести из строя 5 боевых машин вражеского ЗРК "БУК" на Запорожье. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись эффективной работы экипажа разведкомплекса опубликована в соцсетях.
"Небольшой "лесочек" из пяти российских "Буков" смог найти и скорректировать по ним удары всего один из беспилотников "Shark". Ракетные комплексы врага ударами РСЗО "HIMARS" были уничтожены или выведены из строя на Запорожском направлении. Феноменальная эффективность!" , - пишет в комментарии к видео автор публикации.
SHARK – разведывательный беспилотный комплекс, созданный компанией Ukrspecsystems для наблюдения и корректировки огня. БПЛА оборудована высоконадежным модулем связи, что позволяет ему углубиться в тыл противника до 80 км в условиях РЭБ. В состав комплекса "SHARK" входят 3 БПЛА, наземная пусковая установка и дополнительное оборудование.