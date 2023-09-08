Парень в оккупированном Севастополе толкнул инсталляцию с флагом РФ. Его задержали. ВИДЕО

21-летний житель Севастополя копнул ногой инсталляцию с российским флагом. Когда его задержали – объяснил, что Россия напала на его страну.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

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Инсталляцию с триколором житель Севастополя увидел возле памятника русскому адмиралу Корнилову. Он толкнул ее ногой.

"Потому что Российская Федерация напала на мою страну. На Украину. Я в Украине. Севастополь – это Украина", - заявил он на камеру в ответ на вопрос о том, почему он толкнул российский флаг.

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Оккупанты задержали парня и заставили его извиниться на камеру.