Парень в оккупированном Севастополе толкнул инсталляцию с флагом РФ. Его задержали. ВИДЕО
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21-летний житель Севастополя копнул ногой инсталляцию с российским флагом. Когда его задержали – объяснил, что Россия напала на его страну.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Инсталляцию с триколором житель Севастополя увидел возле памятника русскому адмиралу Корнилову. Он толкнул ее ногой.
"Потому что Российская Федерация напала на мою страну. На Украину. Я в Украине. Севастополь – это Украина", - заявил он на камеру в ответ на вопрос о том, почему он толкнул российский флаг.
Оккупанты задержали парня и заставили его извиниться на камеру.