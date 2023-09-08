ФСБ даже во время проведения псевдовыборов ищет новых "кандидатов" и проверяет их по 4 часа на полиграфе, - правозащитник Лисянский. АУДИО

В период так называемых выборов на оккупированной территории, которые проходят с 31 августа по 10 сентября, россияне активно привлекают "новых" кандидатов в партийные списки. Это происходит из-за кадрового голода - на временно оккупированных частях Украины оккупанты не получают полной поддержки со стороны населения.

Об этом сообщил директор "Института стратегических исследований и безопасности (ISRS)" и учредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

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Так, на оккупированной части Запорожской области в дни, когда проходят псевдовыборы, российские политические партии набирают новых "кандидатов" и отправляют их на полиграф, сообщил источник Восточной правозащитной группы на оккупированной территории.

В частности, в аудиосообщении, опубликованном в закрытой группе в Telegram, представитель КПРФ сообщает своим сотрудникам, что поздно ночью получил указание о том, чтобы "кандидатов" партийного списка пропускать через полиграф. Проверка на полиграфе длится четыре часа. Отмечается, что некоторая часть коллаборантов отсеивается.

"Кураторы Кремля поставили задачу проверить всех кандидатов на псевдовыборах. В то же время сами списки постоянно меняются - людей добавляют и убирают. Россияне демонстрируют тотальное недоверие к местным и не стесняются превращать "избирательный процесс" в обычный фарс", - сказал Лисянский.

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