ФСБ даже во время проведения псевдовыборов ищет новых "кандидатов" и проверяет их по 4 часа на полиграфе, - правозащитник Лисянский. АУДИО
Об этом сообщил директор "Института стратегических исследований и безопасности (ISRS)" и учредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.
Так, на оккупированной части Запорожской области в дни, когда проходят псевдовыборы, российские политические партии набирают новых "кандидатов" и отправляют их на полиграф, сообщил источник Восточной правозащитной группы на оккупированной территории.
В частности, в аудиосообщении, опубликованном в закрытой группе в Telegram, представитель КПРФ сообщает своим сотрудникам, что поздно ночью получил указание о том, чтобы "кандидатов" партийного списка пропускать через полиграф. Проверка на полиграфе длится четыре часа. Отмечается, что некоторая часть коллаборантов отсеивается.
"Кураторы Кремля поставили задачу проверить всех кандидатов на псевдовыборах. В то же время сами списки постоянно меняются - людей добавляют и убирают. Россияне демонстрируют тотальное недоверие к местным и не стесняются превращать "избирательный процесс" в обычный фарс", - сказал Лисянский.