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ФСБ даже во время проведения псевдовыборов ищет новых "кандидатов" и проверяет их по 4 часа на полиграфе, - правозащитник Лисянский. АУДИО

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В период так называемых выборов на оккупированной территории, которые проходят с 31 августа по 10 сентября, россияне активно привлекают "новых" кандидатов в партийные списки. Это происходит из-за кадрового голода - на временно оккупированных частях Украины оккупанты не получают полной поддержки со стороны населения.

Об этом сообщил директор "Института стратегических исследований и безопасности (ISRS)" и учредитель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский, передает Цензор.НЕТ.

Так, на оккупированной части Запорожской области в дни, когда проходят псевдовыборы, российские политические партии набирают новых "кандидатов" и отправляют их на полиграф, сообщил источник Восточной правозащитной группы на оккупированной территории.

В частности, в аудиосообщении, опубликованном в закрытой группе в Telegram, представитель КПРФ сообщает своим сотрудникам, что поздно ночью получил указание о том, чтобы "кандидатов" партийного списка пропускать через полиграф. Проверка на полиграфе длится четыре часа. Отмечается, что некоторая часть коллаборантов отсеивается.

ФСБ даже во время проведения псевдовыборов ищет новых кандидатов и проверяет их по 4 часа на полиграфе, - правозащитник Лисянский 01

"Кураторы Кремля поставили задачу проверить всех кандидатов на псевдовыборах. В то же время сами списки постоянно меняются - людей добавляют и убирают. Россияне демонстрируют тотальное недоверие к местным и не стесняются превращать "избирательный процесс" в обычный фарс", - сказал Лисянский.

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Топ комментарии

  • Qq Qqq f1a4586b
    За останні 10 років побачити стільки засланих козачків, які на початку ярі патріоти або ліберали і борцуни з хлом, а потім розкриваються ... Згадати гадю, семена, Мальцева, Навального-небутерброда, Латиніну і багато, багато інших ... До всіх відношусь з підозрою.
    Але ми відійшли від теми статті. В статті обговорюються колаборанти, які хочуть у владу на окупованих територіях, таких москалям не жалко від слова зовсім, це розхідники. Попали вони в окупаційну владу чи ні, не важливо, головне що хотіли і списки їх у нас є, база Миротворця поповнюється ...
  • Yuriy Smith
    та краще б і не приходили, але навіть мольфар, тут, казав дек. років тому шо буде війна.
    колаборантів у нас не садять, хіба що зовсім лох і не приніс бабла. ну, або прикидався колаборантом, але працював на як там, Буданова і значить ворог Татарова.
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