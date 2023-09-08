Первые минуты после утреннего обстрела Кривого Рога. ВIДЕО
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Национальная полиция показала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога российской ракетой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.
Напомним, 8 сентября российские захватчики обстреляли Кривой Рог, есть попадание в админздание полиции, в результате чего погиб 1 человек, а 54 ранены.
По предварительным данным, россияне ударили по Кривому Рогу ракетой "Искандер К".