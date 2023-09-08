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Первые минуты после утреннего обстрела Кривого Рога. ВIДЕО

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Национальная полиция показала видео первых минут после утреннего обстрела Кривого Рога российской ракетой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Патрульные совместно с другими специальными службами разбирали завалы, оказывали гражданам первую помощь и обеспечивали охрану места происшествия.

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Напомним, 8 сентября российские захватчики обстреляли Кривой Рог, есть попадание в админздание полиции, в результате чего погиб 1 человек, а 54 ранены.

По предварительным данным, россияне ударили по Кривому Рогу ракетой "Искандер К".

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Топ комментарии

  • Грицько Добрий
    Підори кацапсячі! Горіти вам в пеклі!
  • Макс Яцык 867f68bd
    А мама рима с папой сашей в Кривом Роге??? Или Оманский Нарик позаботился о их безопасности....
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Без коригувальників тут НЕОБІЙШЛОСЯ!!
    Ждунів ригоАНАЛЬНИХ в Україні достатньо !!
    Шуфрич з бойком та льовочкиними з мертвечуком, можуть підтвердити…
    Пильнуймо Україну !!!
    Слава Захисникам України!
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