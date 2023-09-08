Мир должен возобновить санкционное наступление на Россию, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 562-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас видим слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров. И слишком активные попытки России обойти санкции. Очень важно добавить решения свободного мира, который должен защищать себя. И защитить! И тем более должен избегать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы.

Три приоритета: дальнейшие санкции против энергосектора России, реальные ограничения поставок террористам чипов и в целом микроэлектроники и последующая блокировка российского финансового сектора. Это санкционное наступление мира должно восстановиться", - сказал Зеленский.

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