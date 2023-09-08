FPV-подразделение 3-й ОШБр уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО
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FPV-подразделение третьей отдельной штурмовой бригады уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни".
FPV-дроны "Дикие шершни" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.
Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.
Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:
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