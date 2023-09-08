FPV-подразделение 3-й ОШБр уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

FPV-подразделение третьей отдельной штурмовой бригады уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни".

FPV-дроны "Дикие шершни" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.

Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

Монобанка:



send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



Приватбанк: 4731219611037825



PayPal: [email protected]



Криптовалюта:



USDT (TRC-20): TPFzg8Wz3L1tadEkfFa9wDRr1gMntCNgjy

BTC: bc1quxxwekqxetgpy9f0p590qrj0mkc37s9urv85q2

ETH: 0xEac08EdAfC36DA0124FaC666c8E10B8a9e954C0B

Смотрите также: Собрали на 250 дронов - уничтожили 13 танков, 8 БМП, 2 САУ и другие цели - результат работы "Диких шершней". ВИДЕО