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FPV-подразделение 3-й ОШБр уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни". ВИДЕО

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FPV-подразделение третьей отдельной штурмовой бригады уничтожает пехоту врага дронами "Дикие шершни".

FPV-дроны "Дикие шершни" финансируются за средства сообщества Цензор.НЕТ.

Напоминаем, что вы можете передать военным именный дрон.

Профинансировать новые партии дронов можно по этим реквизитам:

Монобанка:

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Приватбанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

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