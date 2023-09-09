Российский оккупант спрятался от украинской артиллерии, но его нашел дрон-камикадзе. ВИДЕО

Российский солдат укрылся от украинской артиллерии в стенке глубокой траншеи: была видна только верхушка каски. Однако украинский дрон-камикадзе с гранатой подлетел к траншее на расстояние нескольких метров, прицелился и точным ударом в голову ликвидировал оккупанта.