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Российский оккупант спрятался от украинской артиллерии, но его нашел дрон-камикадзе. ВИДЕО

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Российский солдат укрылся от украинской артиллерии в стенке глубокой траншеи: была видна только верхушка каски. Однако украинский дрон-камикадзе с гранатой подлетел к траншее на расстояние нескольких метров, прицелился и точным ударом в голову ликвидировал оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

"Блестящий пример, когда дроны могут наносить ювелирно точные удары, уничтожая оборону противника без применения артиллерии, без героизма, максимально дешево и профессионально", - заметил Бутусов.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Валерій Прозапас
    1 д. ·
    Вухам не повірив - Скрипін з традиційно неприємним виразом свістка заявив: " На руках носили Лещєнка з Найємом та іншу антикорупційну шушеру, яка потім збагатилась" (с)
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  • Wasyl Worobec
    Та тут не до мєрзких хіхів,тут зуби кришаться від люті.І розпачу,і горя,за втрачених побратимів...
  • Микола Клименко fa806713
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