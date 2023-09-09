Российский оккупант спрятался от украинской артиллерии, но его нашел дрон-камикадзе. ВИДЕО
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Российский солдат укрылся от украинской артиллерии в стенке глубокой траншеи: была видна только верхушка каски. Однако украинский дрон-камикадзе с гранатой подлетел к траншее на расстояние нескольких метров, прицелился и точным ударом в голову ликвидировал оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
"Блестящий пример, когда дроны могут наносить ювелирно точные удары, уничтожая оборону противника без применения артиллерии, без героизма, максимально дешево и профессионально", - заметил Бутусов.