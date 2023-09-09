Водолазы и взрывотехники ВМС ВС Украины прошли обучение в Великобритании. ВИДЕО
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В Великобритании водолазы и взрывотехники Военно-морских сил Вооруженных сил Украины прошли учения по обезвреживанию бомб и мин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"Водолазы и взрывотехники ВМС ВС Украины прошли обучение в Великобритании вместе с коллегами из Королевского флота. Они учились находить и обезвреживать российские бомбы и мины, чтобы обезопасить территориальные воды и пути судоходства", - говорится в сообщении.