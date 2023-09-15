Аптечки, турникеты, гранаты и магазины: Воины 3 ОШБр Макар и Натс рассказали, что берут с собой на боевые задания. ВИДЕО

Командиры 3-й отдельной штурмовой бригады Макар и Натс показали, что берут с собой на боевые задания.

Об этом они рассказали в сюжете Українського свідка, передает Цензор.НЕТ.

После интервью журналисты сняли также видео о распаковке снаряжения ребят.

Командиры показали, во что они одеваются, что берут на штурмы и рассказали, сколько все это стоит. Стоимость полного комплекта приблизительна: большинством снаряжения обеспечивает бригада, некоторые вещи бойцы получают в подарок от побратимов и близких.

Кроме оружия и брони, снаряжение штурмовика включает:

Аптечку и турникеты;

Дополнительные баллистические пакеты – усиление брони в бронежилете;

Дополнительные магазины;

Дымовые гранаты;

Разнообразная мелочь вроде фонариков, батареек, запасных раций и много другой амуниции.

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Кроме боевого снаряжения Макар носит в своих подсумках то, что поддерживает его боевой дух: фотографии и письма близких - и оберег, который ему подарила подруга.

Также штурмовики крепят на шлемы GoPro.

"Это нужно не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря съемке после штурма мы можем разбирать индивидуальные ошибки каждого бойца и понимать, над чем именно ему нужно работать", - добавил Макар.