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Аптечки, турникеты, гранаты и магазины: Воины 3 ОШБр Макар и Натс рассказали, что берут с собой на боевые задания. ВИДЕО

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Командиры 3-й отдельной штурмовой бригады Макар и Натс показали, что берут с собой на боевые задания.

Об этом они рассказали в сюжете Українського свідка, передает Цензор.НЕТ.

После интервью журналисты сняли также видео о распаковке снаряжения ребят.

Командиры показали, во что они одеваются, что берут на штурмы и рассказали, сколько все это стоит. Стоимость полного комплекта приблизительна: большинством снаряжения обеспечивает бригада, некоторые вещи бойцы получают в подарок от побратимов и близких.

Кроме оружия и брони, снаряжение штурмовика включает:

Аптечку и турникеты;
Дополнительные баллистические пакеты – усиление брони в бронежилете;
Дополнительные магазины;
Дымовые гранаты;
Разнообразная мелочь вроде фонариков, батареек, запасных раций и много другой амуниции.

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Кроме боевого снаряжения Макар носит в своих подсумках то, что поддерживает его боевой дух: фотографии и письма близких - и оберег, который ему подарила подруга.

Также штурмовики крепят на шлемы GoPro.

"Это нужно не только для того, чтобы снимать видео для TikTok. Благодаря съемке после штурма мы можем разбирать индивидуальные ошибки каждого бойца и понимать, над чем именно ему нужно работать", - добавил Макар.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Коли є зброя та каска з бронежилетом - бережеться життя
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    А харчі й "затрофеїть" можна
  • ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
    Андріївка Тепер офіційно! З деталями.
    В результаті блискавичної операції російський гарнізон Андріївки був оточений, відрізаний від основних сил та знищений. За дві доби 3-тя ОШБр ліквідувала: - начальника бригадної розвідки ворога; - трьох комбатів ; - майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки!
  • Яр Холодний
    Їсти захочеш - ще й не таке їстимеш! Видно - ніколи ти не був по-справжньому голодним!
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