Пресс-конференция оборонных предприятий "Угроза существованию отечественного производства из-за антигосударственной позиции ГАСУ и правоохранительных органов". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, рассказывают о последствиях вывода ГАСУ о возврате прибыли от оборонных предприятий за 2022 год.

Как передает Цензор.НЕТ, пресс-конференция проходит в Интерфакс-Украина.

Участие в пресс-конференции принимают:

– генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас;

- руководитель Всеукраинского объединения работодателей легкой промышленности Александр Соколовский;

- заместитель генерального директора по юридическим вопросам ООО "ПК "Пожмашина" Роман Середа;

Модератор – Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы.

"Будут обнародованы факты давления правоохранительных органов на предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ и заказ в сфере безопасности, что угрожает остановкой предприятий и срывом снабжения необходимой для фронта продукции. Основанием для давления стало заключение Государственной аудиторской службы Украины (ГАСУ), которое требует вернуть прибыль предприятий, выполняющих государственный заказ, за 2022 год, с которой уже уплачены налоги", - говорится в анонсе к пресс-конференции.