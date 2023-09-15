В Умани одновременно тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине. ВИДЕО
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Хасиды, приехавшие в Умань для празднования Рош га-Шана, провели массовую молитву за мир в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в полдень паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала. Паломники просили Бога о мире в Украине.
Один из верующих призвал украинцев и президента Владимира Зеленского приехать на могилу цадика Нахмана и молиться для того, чтобы победа наступила как можно быстрее.