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В Умани одновременно тысячи хасидов провели молебен за мир в Украине. ВИДЕО

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Хасиды, приехавшие в Умань для празднования Рош га-Шана, провели массовую молитву за мир в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, в полдень паломники остановились и повторяли молитву, звучавшую из громкоговорителей на улицах квартала. Паломники просили Бога о мире в Украине.

Один из верующих призвал украинцев и президента Владимира Зеленского приехать на могилу цадика Нахмана и молиться для того, чтобы победа наступила как можно быстрее.

Также читайте: В Умань на празднование Рош га-Шана уже прибыли 32 тыс. хасидов

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Топ комментарии

  • Олег Б a8e02c13
    - щиро
    - це батьківщина їхніх предків
  • Панас Стець 477f2171
    за щиру молитву, від українців подяка.
  • ольга гусева 586d9792
    Дякуємо за підтримку🙏!
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