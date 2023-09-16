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Спецназовцы раскрыли определенные детали операции как уничтожали корабль и подлодку россиян. ВИДЕО

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ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ССО.

"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.

На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель.

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Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что нет нигде безопасного места для них.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Від того, що корабель і підводний човен пошкодили не в морі, а в сухому заводському доку, користі в 10 разів більше, ніж якби їх потопили в морі. Адже з ладу вивели не лише два ворожі плаваючі об'єкти, а й по суті Севморзавод теж повністю припинив роботу. З доку пошкоджені судна вийти вже не можуть, вони одразу потонуть. Єдиний шлях звільнити доки для ремонту інших кораблів - розчленувати на шматки годні для транспортування. А це довгі та довгі місяці, якщо не роки
  • Яр Холодний
    Одну деталь випустив: самі доки Адже це (по суті) - залізобетонна "коробка" з герметичними воротами шлюзу Корабель туди заводиться і установлюється на стапелі Це - масивні конструкції (частіше всього - металеві) Вони розміщені в "тілі" доку Потім вода з доку викачується і корабель ремонтується При ударі по кораблю ********** і вибуху динамічний удар передається на стапелі А вони передають його "тілу" доку А це - тріщини та деформації дна доку (а може й стінам та шлюзу)
  • Огусто
    Як не як, а розвідка у нас відточена на свої цілі.
    Браво, хлопці. Слава ЗСУ!
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