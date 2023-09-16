Спецназовцы раскрыли определенные детали операции как уничтожали корабль и подлодку россиян. ВИДЕО

ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ССО.

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"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.

На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.

Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель.

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Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что нет нигде безопасного места для них.