Спецназовцы раскрыли определенные детали операции как уничтожали корабль и подлодку россиян. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ССО.
"С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.
На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки.
Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции. С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель.
Во время непосредственного поражения группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы провели успешную эксфильтрацию", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что материал публикуется через определенное время, учитывая операционную безопасность и заставляя врага понять, что нет нигде безопасного места для них.