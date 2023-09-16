Спецназовцы СБУ атаковали оккупантов FPV-дронами: у врага поубавилось техники. ВИДЕО

Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают с FPV-дронов эффективно уничтожать тяжелую технику захватчиков на линии фронта. Так, через несколько недель они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений.