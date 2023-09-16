Спецназовцы СБУ атаковали оккупантов FPV-дронами: у врага поубавилось техники. ВИДЕО
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Спецназовцы Службы безопасности Украины продолжают с FPV-дронов эффективно уничтожать тяжелую технику захватчиков на линии фронта. Так, через несколько недель они уничтожили почти сотню единиц российской техники и вооружений и ликвидировали 40 вражеских огневых позиций и фортификационных сооружений.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
За последние недели защитники из состава ЦСО "А" СБУ "демилитаризовали":
- 13 танков
- 28 ББМ
- 15 артиллерийских систем
- 32 единицы автомобильной техники
- 2 средства наблюдения
- 40 огневых позиций и фортификационных сооружений.
"Кроме того, в координации с побратимами-артиллеристами ВСУ были поражены еще 4 РСЗО, 6 артсистем и станция радиоэлектронной борьбы. А еще около 50 оккупантов перестали топтать украинскую землю", - сообщили в СБУ.