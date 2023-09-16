Новости Видео • Война

"Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО

20 69212
Боец разведывательной группы 10-го мотопехотного батальона с позывным Месси рассказал о том, как ему вместе с побратимами удалось взять в плен трех российских военных и еще одного оккупанта ликвидировать.

Интервью с воинами ВСУ опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ожидали засаду, за несколько дней до этого проводили аэроразведку вражеской позиции. Пошли на врага с ножом и автоматом. Мы прислушивались к каждому звуку. Атака началась с того, что командир наш забросил гранату к оккупантам", - говорит боец.

"Они не ожидали, что мы ночью пойдем на них. У них было серьезное вооружение: тепловизоры, несколько пулеметов. Их всего было четверо. Бой шел недолго", - рассказал Месси.

Смотрите: Российский пленный о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Вмотивованих росіян краще прикопати одразу... Інакше повернуться.
  • Buda Pest
    Щоб було менше вмотивованих росіян треба активніше на державному рівні, в ООН, в наукових академіях світу, на різних історичних форумах, навіть в грі Civilization доводити правду, що Росія - НЕ Русь, що Росія - це Московія, без України вони не мають права називатись Росією.

    Як Греція добилась перейменування Македонії в Північну Македонію, ми маємо добиватись перейменування Росії в Московію.

    Всі їх ідейні - це зациклені на ідеї Русі. Коли ж вони зрозуміють, що вони не руські, а московити, і атакують ні що інше, як саму чисту і справжню Русь (Мала Русь - це і є сама суть Русі, а малоросійська мова - це руська мова), то в них і не буде мотиву, то ж як?
  • Владислав Сварчевський
    Квиток!!!? Встиг один вмотивований квиток на кабздон-шов взяти?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости