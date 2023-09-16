"Взяли с боем трех мотивированных россиян и важную позицию", – атака 10-го батальона 59-й бригады. ВИДЕО

Боец разведывательной группы 10-го мотопехотного батальона с позывным Месси рассказал о том, как ему вместе с побратимами удалось взять в плен трех российских военных и еще одного оккупанта ликвидировать.

Интервью с воинами ВСУ опубликовал на своем ютуб-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Ожидали засаду, за несколько дней до этого проводили аэроразведку вражеской позиции. Пошли на врага с ножом и автоматом. Мы прислушивались к каждому звуку. Атака началась с того, что командир наш забросил гранату к оккупантам", - говорит боец.

"Они не ожидали, что мы ночью пойдем на них. У них было серьезное вооружение: тепловизоры, несколько пулеметов. Их всего было четверо. Бой шел недолго", - рассказал Месси.

Смотрите: Российский пленный о войне: "Нам говорили, что украинцы – нацисты, нападают, убивают, а здесь все наоборот". ВIДЕО