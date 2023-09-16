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Освобождение Андреевки: уникальные кадры ближнего боя с камеры GoPro. ВИДЕО

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Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады показали видео, снятое во время боев за Андреевку Донецкой области.

Видео опубликовали на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе. Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя – в населенном пункте, кишащем россиянами", – говорится в описании.

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Напомним, утром 15 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши защитники отбили у россиян Андреевку.

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Топ комментарии

  • Панас Стець 477f2171
    після кацапів випалена земля...
  • Олег Шестакович
    Це воюють не люди - люди такого витримати не можуть! Це воюють Воїни зроблені з титану і дуже велике щастя для нашої України що вони в нас є інакше нас би вже не було! Слава ЗСУ! Слава Україні!!!
  • віктор федорович 31ee1569
    Після цього дивитись художні фільми про війну...?
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