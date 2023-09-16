Зеленский: Осенью готовим проведение Форума оборонных индустрий. ВИДЕО
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале украинского президента.
Зеленский подчеркнул: "Продолжаем подготовку Форума оборонных индустрий – первого такого мероприятия, которое состоится в Украине. Уже этой осенью состоится.
Интерес к Форуму очень высок. Это полностью отражает силу и потенциал Украины, нашу способность защитить себя и помочь другим странам беречь свободу и международный порядок. Уже 86 ведущих оборонных компаний мира – это 21 страна – подтвердили свое участие в Форуме.
Наша задача совершенно очевидна – дать все возможности Украине производить оружие и снаряды, дать современные технологии, чтобы иметь надежную защиту от любых форм агрессии. Кроме того, конечно, распространить наш опыт защиты, опыт украинской обороны среди союзников и партнеров. Мир должен быть сильнее любой угрозы жизни от любых агрессоров или террористов".