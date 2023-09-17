Спасибо воинам 80-й и 95-й бригад ДШВ, 5-й ОШБ и бригады Нацгвардии "Лють", - Зеленский поблагодарил защитников, освободивших Клещиевку. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам с видеообращением в конце 571-х суток российского вторжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Хочу сегодня поблагодарить. Всех, кто защищает небо нашего государства. Наших летчиков и инженеров Воздушных сил, воинов мобильных огневых групп, всех наших зенитчиков. Спасибо, что постоянно увеличиваете число сбитых российских ракет и дронов, а значит, и количество спасенных наших людей, нашей инфраструктуры. Спасибо, воины!

И всех, кто сейчас на передовой. Каждую бригаду. От Купянска - до Левобережья Херсона, от Бахмутского направления - до каждой украинской позиции на нуле на юге нашего государства. Я благодарю вас, ребята, за мужество! Особенно отмечу сегодня воинов, которые шаг за шагом возвращают Украине свое, именно в районе Бахмута. 80-я бригада ДШВ, 5-я отдельная штурмовая бригада, славная 95-я и Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции "Лють". Клещиевка! Молодцы!"

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