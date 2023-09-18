Тела оккупантов, ликвидированных в боях за Андреевку: "Что там? П#дар дохлый? Воняет, сука". ВИДЕО 18+
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Бойцы 3-й ОШБ засняли захваченную вблизи Андреевки на Донетчине позицию российских оккупантов и большое количество тел ликвидированных в бою захватчиков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно по меньшей мере 12 убитых оккупантов.
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"Уничтожение личного состава противника – одна из наших приоритетных задач. В боях за Андреевку русаки потеряли не только территорию, но и очень много своих людей. В последнее время они уже начали задействовать все имеющиеся в этом направлении резервы. Которые иногда не успевали и пару часов прожить, а на их место сразу присылали новое мясо. На видео 2 штурмового батальона Третьей штурмовой лишь небольшая часть уничтоженных кацапов. Эти жмуры валяются там всюду, среди мусора, и их уже никто оттуда не заберет", - отмечает автор публикации.