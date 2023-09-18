Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лють" уничтожают оккупантов близ Бахмута. ВИДЕО

Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" опубликовали фрагменты своей боевой работы на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты ближнего боя с оккупантами, работа аэроразведчиков, артиллеристов и минометчиков.

"Полиция не воюет? Четкий ответ наших защитников. Бахмутское направление. Уникальные кадры ближнего боя. Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" проводят штурмовые действия в населенном пункте, активно уничтожая врага",- отмечают бойцы в комментарии.

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