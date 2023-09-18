Новости Видео • Война

Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лють" уничтожают оккупантов близ Бахмута. ВИДЕО

10 86212
Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" опубликовали фрагменты своей боевой работы на бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты ближнего боя с оккупантами, работа аэроразведчиков, артиллеристов и минометчиков.

"Полиция не воюет? Четкий ответ наших защитников. Бахмутское направление. Уникальные кадры ближнего боя. Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" проводят штурмовые действия в населенном пункте, активно уничтожая врага",- отмечают бойцы в комментарии.

Читайте: Враг сосредоточил 150 тыс. оккупантов на Восточном направлении. Их потери в 7-8 раз превышают украинские, - Восточная группировка войск

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Микола Сом 5d379fff
  • Сашко Бабенко e87585fa
    продовжую казати - це неправильно що поліція воює.

    це не її справа.

    це неправильно що таємна поліція (сбу) воює.

    це не її справа.

    війна це справа армії.

    неправильно відбирати у залужного війська тільки тому що президент його боїться.
  • Ганна 3b02779e
    воюють представники усіх професій, крім прокурорів, суддів, чиновників різних рівнів. Депутатів дуже мало воює - окремі люди, це швидше вийняток із загального правила
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости