Бойцы штурмовой бригады Нацполиции "Лють" уничтожают оккупантов близ Бахмута. ВИДЕО
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Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" опубликовали фрагменты своей боевой работы на бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты ближнего боя с оккупантами, работа аэроразведчиков, артиллеристов и минометчиков.
"Полиция не воюет? Четкий ответ наших защитников. Бахмутское направление. Уникальные кадры ближнего боя. Бойцы штурмового полка "Цунами" объединенной штурмовой бригады Национальной полиции "Лють" проводят штурмовые действия в населенном пункте, активно уничтожая врага",- отмечают бойцы в комментарии.