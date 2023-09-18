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Дрон-камикадзе попал в эвакуационную "буханку" оккупантов вблизи Работино: "У меня руки нету!". ВИДЕО

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Оператор украинского дрона-камикадзе попал в эвакуационный автомобиль российских оккупантов вблизи Работин на Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, опубликованная в соцсетях, была сделана одним из находившихся внутри автомобиля захватчиков.

"Во время эвакуации трехсотых оккупантов в Работино Запорожской области их "буханку" атаковала наша FPV "птичка". От взрыва медику оторвало руку. Остальные с контузией и осколочными ранениями", - говорится в комментарии к записи.

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Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Казали, що можуть повторити...
  • Сашко Бабенко e87585fa
    перестаньте знущатися з москалів - ви вже відривали йому руку вчора, нащо повторювати
  • Rostyslav Komarnytsky
    Все правильно. На "буханці" не було ні Червоного Зреста, ні Червоного півмісяця - емблем, які є під міжнародним захистом під час бойових дій. Зате була ціла купа дибілів у військових одностроях. А це - законна військова ціль. Хоча заради справедливості треба згадат, що для самих кацапів ні Червоний Хрест в Україні, ні Червоний Півмісяць у Сирії на авто не був перепоною для обстрілів цих авто.
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