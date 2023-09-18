Дрон-камикадзе попал в эвакуационную "буханку" оккупантов вблизи Работино: "У меня руки нету!". ВИДЕО
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Оператор украинского дрона-камикадзе попал в эвакуационный автомобиль российских оккупантов вблизи Работин на Запорожье.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, опубликованная в соцсетях, была сделана одним из находившихся внутри автомобиля захватчиков.
"Во время эвакуации трехсотых оккупантов в Работино Запорожской области их "буханку" атаковала наша FPV "птичка". От взрыва медику оторвало руку. Остальные с контузией и осколочными ранениями", - говорится в комментарии к записи.