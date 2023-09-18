Российский БТР горит на полном ходу после атаки украинских воинов. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили вражеский БТР с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор дрона попал во вражескую бронемашину, которая ехала по дороге с большой скоростью. После первого удара БТР загорелся и начал останавливаться. Следующим ударом российская техника была полностью выведена из строя.

"Операторы из подразделения "Shadow" с помощью FPV дрона-камикадзе не дали ни одного шанса БТРу оккупантов сбежать. Сначала дрон догнал вражескую машину, а затем контрольным ударом завершил успешную атаку!", - говорится в сообщении к записи.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Дрон-камикадзе попал в эвакуационную "буханку" оккупантов вблизи Работиного: "У меня руки нету!". ВИДЕО