Российский БТР горит на полном ходу после атаки украинских воинов. ВИДЕО
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Украинские воины уничтожили вражеский БТР с помощью дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор дрона попал во вражескую бронемашину, которая ехала по дороге с большой скоростью. После первого удара БТР загорелся и начал останавливаться. Следующим ударом российская техника была полностью выведена из строя.
"Операторы из подразделения "Shadow" с помощью FPV дрона-камикадзе не дали ни одного шанса БТРу оккупантов сбежать. Сначала дрон догнал вражескую машину, а затем контрольным ударом завершил успешную атаку!", - говорится в сообщении к записи.