Захватчики везут поврежденный ударный вертолет Ка-52 по улицам оккупированной Керчи. ВИДЕО
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В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные везут поврежденный ударный вертолет Ка-52 по улицам оккупированной Керчи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, корпус вертолета загружен на автомобиль с маркировкой "Z" и накрытый тканью.
"В городе Керчь, во временно оккупированном Крыму, заметили сильно поврежденный ударный вертолет Ка-52 оккупантов. Визуально судя по повреждениям, восстановление вертолета будет очень сложной задачей, если вообще возможной", - говорится в комментарии к видео.