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Захватчики везут поврежденный ударный вертолет Ка-52 по улицам оккупированной Керчи. ВИДЕО

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В сети опубликована видеозапись, на которой российские военные везут поврежденный ударный вертолет Ка-52 по улицам оккупированной Керчи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, корпус вертолета загружен на автомобиль с маркировкой "Z" и накрытый тканью.

"В городе Керчь, во временно оккупированном Крыму, заметили сильно поврежденный ударный вертолет Ка-52 оккупантов. Визуально судя по повреждениям, восстановление вертолета будет очень сложной задачей, если вообще возможной", - говорится в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Oleg Mamont
    в пункт металоприема ?
  • Elvic Vic 69f0b67e
    Слава українським патріотам на окупованних теріторіях , які з ризиком для життя збирають таку інфу на користь ЗСУ й України в цілому .
    Смерть ворогам України !
  • ivan nepupik
    Я надіюсь на судоремонтний везуть
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