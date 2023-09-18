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Штурмовую группу из 15 оккупантов уничтожают аэроразведчики и минометчики 30-ОМБр. ВИДЕО беспилотника

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Аэроразведчики и минометчики 30-ОМБр имени князя Константина Острожского полностью разбили штурмовую группу оккупантов, которая пыталась приблизиться к украинским позициям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, штурмовая группа состояла из по меньшей мере 15 оккупантов.

"Как всегда отличная работа с очень качественным видеоотчетом. Оккупанты готовились к штурму наших позиций, но их планам помешала ударная аэроразведка и минометчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", - говорится в записи.

Смотрите: Штурм и зачистка вражеских позиций бойцами 30-й ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Гарне відео, позитивне! Слава нашим воїнам!
  • Олександр Дніпро

    Як ми готувались до війни 3 роки:

    - Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
    - Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
    - Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
    - Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
    - Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
    - За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
    - Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
    - Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
    - Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
    - Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
    - Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
    - Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
    - Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку!! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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