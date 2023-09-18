Штурмовую группу из 15 оккупантов уничтожают аэроразведчики и минометчики 30-ОМБр. ВИДЕО беспилотника
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Аэроразведчики и минометчики 30-ОМБр имени князя Константина Острожского полностью разбили штурмовую группу оккупантов, которая пыталась приблизиться к украинским позициям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, штурмовая группа состояла из по меньшей мере 15 оккупантов.
"Как всегда отличная работа с очень качественным видеоотчетом. Оккупанты готовились к штурму наших позиций, но их планам помешала ударная аэроразведка и минометчики 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского", - говорится в записи.