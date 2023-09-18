Новости Видео • Война

Российский БТР врезается в российский танк на поле боя. ВИДЕО

23 23114
Оккупанты устроили на поле боя ДТП, во время которого российский БТР врезался в российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за действиями вражеских экипажей внимательно наблюдали операторы украинского беспилотника.

"На этих кадрах украинский БПЛА Shark снимает остросюжетное кино, сопровождая российский танк, за которым охотятся украинские воины. В результате поврежденный танк останавливается и в него врезается российский БТР", - говорится в комментарии к видеозаписи, опубликованной в соцсетях.

Смотрите также: Штурмовую группу из 15 оккупантов уничтожают аэроразведчики и минометчики 30-ОМБр. ВИДЕО беспилотника

Топ комментарии

  • Yriii Yriii 20286f49
    OSINT-спільноти опублікували фото підводного човна "Ростов-на-Дону", який уразили у Севастополі 13 вересня
  • vsbu vsbu
    Та короче вождєніє не здав! Всьо...на перездачу. Правило правой руки...ілі ноги
  • Gary Grant
    Зараз під'їде поліція та випише штраф. Нехай зачекають.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости