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Уничтоженная оккупантами "Азовсталь". ВИДЕО

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В сети опубликованы новые кадры, на которых сняты разрушенные корпуса "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны обгоревшие и разрушенные заводские здания и несколько изуродованных бронемашин.

"Так сейчас выглядит Азовсталь - крепость, которую украинские военные защищали в течение 86 суток. Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Многие герои, показавшие всему миру мужество и непокоренность Украины, до сих пор находятся в российском плену", - отмечает в комментарии автор публикации.

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Топ комментарии

  • Алекс Скела
  • dwt
    И спросить бы идиотов в россии ради чего это все? Земли вам мало своей? Мало того, что людей поубивали, разрушили им жилье, еще и рабочих мест лишили....да бесполезно..
  • Andry Moon
    Знав би ахмєтка як обернуться ті пеньондзи шо він потратив в 2013 на антимайдани і "услишь Донбас"...
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