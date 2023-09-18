Уничтоженная оккупантами "Азовсталь". ВИДЕО
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В сети опубликованы новые кадры, на которых сняты разрушенные корпуса "Азовстали" в оккупированном Мариуполе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видны обгоревшие и разрушенные заводские здания и несколько изуродованных бронемашин.
"Так сейчас выглядит Азовсталь - крепость, которую украинские военные защищали в течение 86 суток. Металлургический комбинат был последней линией обороны ВСУ во временно оккупированном Мариуполе, став символом борьбы всей страны. Многие герои, показавшие всему миру мужество и непокоренность Украины, до сих пор находятся в российском плену", - отмечает в комментарии автор публикации.