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Нацгвардейцы захватывают вражескую позицию в направлении Новопрокоповка-Вербовое в Запорожской области: "Добивай суку!". ВИДЕО

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Бойцы 15-й бригады "Кара-Даг" Нацгвардии Украины захватили вражеские позиции в направлении Новопрокоповка-Вербовое в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы фрагменты боя с оккупантами. У одного из ликвидированных оккупантов нацгвардейцы нашли портрет Путина.

"Бойцы 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Кара-Даг" захватывают позиции противника на направлении Новопрокоповка-Вербовое в Запорожской области. Кроме непосредственной борьбы с врагом, нашим воинам приходится сдерживать рвотный рефлекс от неожиданных находок в окопах. Сложно, шаг за шагом наши защитники продолжают освобождать нашу землю от оккупантов", - говорится в комментарии к видеозаписи.

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Топ комментарии

  • Andry Moon
    Сккк... І портрєт ху-йла з собою принесли, там реально безмозкі виродки...
  • Влад В aa851208
    в окопі ганяли лисого на *****
  • Amber
    Це ж яким потрібно бути довпо@ обом , щоби з собою
    таскати портрет психічнохворого маньяка і вбивці🙁
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