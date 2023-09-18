Взрывы раздаются в оккупированном Донецке: Повреждена "администрация" террориста Пушилина. ВИДЕО

Во временно оккупированном Донецке сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

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Отмечается, что взрывы прогремели в центре оккупированного города, а также вблизи так называемой "администрации" предводителя "ДНР" Пушилина.

Пропагандисты сообщили о "незначительных повреждениях" так называемой "администрации".

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