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Взрывы раздаются в оккупированном Донецке: Повреждена "администрация" террориста Пушилина. ВИДЕО

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Во временно оккупированном Донецке сообщают о взрывах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание РИА Новости.

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Отмечается, что взрывы прогремели в центре оккупированного города, а также вблизи так называемой "администрации" предводителя "ДНР" Пушилина.

Пропагандисты сообщили о "незначительных повреждениях" так называемой "администрации".

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Топ комментарии

  • володимир омельянов
    На жаль дуже погано обстрілюєтся цей розсадник сепаратизму все торочать про якісь "наші люди",подивітся що вони зробили з Харковом чи Херсоном хіба можна порівняти ,я вже не кажу про Маріуполь чи Бахмут, тому жодного жалю до тих хто привів "русский мир".
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Восімь лєт дамбілі бамбас...
  • Tohellandback
    для восьми лет это пыль, я думаю даже не заметили
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