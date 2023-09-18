Бойцы идут вперед через усеянную труппами лесополосу: "Здесь и наши есть. Это серая зона. Эвакуация невозможна. Не передать ощущения, когда забрать тело побратима нет возможности". ВИДЕО

Боец 93-й ОМБр на своей странице в телеграме опубликовал видеозапись, на которой сняты девять минут обыденной работы пехотинца на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все время записи украинский воин идет скошенной снарядами и пулями лесополосой, усеянной труппами оккупантов. Боец говорит, что среди убитых есть и тела украинских воинов, но эвакуировать их пока невозможно. Потому что это - серая зона, и до ближайшей точки эвакуации - около семи километров.

"Да, 9 минут видео, но действительно нужно увидеть это все, уделить свое время. Это нужно, потому что дорога жизни или смерти этого стоит. Да, это наша работа. Да, когда ты не здесь и не видишь - не понимаешь. Да, тяжело - нет, не физически, а морально - видеть это все, делать и идти дальше столько, сколько нужно. Это то, что могу показать для глаз - дальше было темно и там уже наши стоят... Все хорошо. Работу сделали", - пишет боец в комментарии к видео.

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