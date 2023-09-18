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Настоящий экоцид: Каховское водохранилище через три месяца после теракта. ВИДЕО

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Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, что привело к одной из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. После разрушения ГЭС на месте, где когда-то было водохранилище, теперь растут сорняки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал видео, на котором показано, как выглядит Каховское водохранилище через 3 месяца после того, как российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС, передает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Viden
    каміння- це берегове укріплення було! а сховище заросте за рік і буде як в 50-х роках-степ
  • Роман Дузінкевич
    Що за маячня? Хіба не зрозуміло, що це каміння насипане виключно вздовж колишньої берегової лінії?
  • Bob Fayn
    хто..хто знімав? Керівник Офісу президента Андрій Єрмак
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