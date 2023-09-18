Настоящий экоцид: Каховское водохранилище через три месяца после теракта. ВИДЕО

Российские захватчики подорвали Каховскую ГЭС 6 июня, что привело к одной из крупнейших экологических и экономических катастроф в Украине. После разрушения ГЭС на месте, где когда-то было водохранилище, теперь растут сорняки.