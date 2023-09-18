Оккупанты размечтались в пропагандистском ролике Кремля: "Квартиру куплю на Печерске", -"А я в Одессу рвану". ВИДЕО
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Во временно оккупированном Крыму россияне транслируют ролик с призывом вступать на контрактную службу в армию Российской Федерации. В ролике воссозданы якобы разговор двух российских окупантов, рассуждающих о будущем после "победы" России в войне против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Ты случайно не знаешь, где "Печерские пагорбы" в Киеве?" – спрашивает один из собеседников. "Это центр. У меня там тетя живет. Крутой район. А что?" - уточняет второй. "Мечта у меня. Квартиру там хочу купить. Война закончится, Киев вернем, семью туда перевезу", - уверяет оккупант. "А я в Одессу рвану, море люблю", - мечтает другой.